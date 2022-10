Repubblica - Tifoso Ajax aggredito e accoltellato dagli ultras: la ricostruzione dell’accaduto

Ieri sera, come riferito dal Telegraph, c’è stato un agguato nei confronti di un tifoso dell’Ajax.

Ieri sera, come riferito dal Telegraph, c’è stato un agguato nei confronti di un tifoso dell’Ajax. L’edizione online di Repubblica fornisce la ricostruzione completa di quanto accaduto: “Stava raggiungendo alcuni tifosi dell’Ajax a piazza Bellini quando è stato circondato da un gruppo di ultras del Napoli. Solo, in minoranza, è stato colpito con due coltellate alla gamba destra. E’ l’1.30, il giovane ha trascorso la serata a piazza Bellini con alcuni amici ma poi ha deciso di allontanarsi per raggiungere l’albergo di via Medina che lo ospita.

Mentre stava ritornando dai suoi connazionali è scattata l’aggressione: è stato circondato, immobilizzato, insultato. Quindi è stato colpito due volte, riportando lesioni guaribili in 21 giorni. E’ stato poi soccorso in ambulanza e medicato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, dove i sanitari lo hanno dimesso dopo un paio d’ore.

Secondo gli investigatori della Digos – cui il giovane tifoso ha raccontato di aver tentato inutilmente la fuga – il ferimento è maturato negli ambienti del tifo organizzato violento. Le indagini si stanno orientando sui gruppi del centro storico, ma al momento nessuna certezza. Saranno naturalmente utilizzate le immagini di video-sorveglianza nella zona per individuare i responsabili. I tifosi dell’Ajax, al seguito della squadra in vista della partita allo stadio Maradona, saranno circa duemila e c’è grande attenzione da parte delle forze dell’ordine per evitare altri contatti”.