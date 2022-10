Tifoso Ajax accoltellato ieri sera a Napoli: le sue condizioni non destano preoccupazione

Come riporta il Telegraph, un tifoso dell’Ajax è stato accoltellato ieri sera davanti al suo hotel a Napoli

Come riporta il Telegraph, un tifoso dell’Ajax è stato accoltellato ieri sera davanti al suo hotel a Napoli. È stato curato in ospedale e, secondo un portavoce del club di Amsterdam, le sue condizioni non destano preoccupazione. Dovrebbe assistere alla partita di domani contro il Napoli in Champions League.