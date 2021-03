Retroscena KKN - "Fuori tu, qui comandiamo noi": quando Gargano zittì l'allenatore

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un retroscena risalente allo spogliatoio del Napoli di tanti anni fa, tra l'era Reja e quella Mazzarri probabilmente: "Ezequiel Lavezzi arrivò in spogliatoio con suo figlio. L'allenatore del Napoli di quei tempi - il Pocho ne ha avuto tanti, non dirò mai chi è - gli disse che era vietato far entrare bambini nello spogliatoio. Gargano sentì e gli rispose 'Zitto tu, al massimo esci fuori. Qui comandiamo noi'. In quello spogliatoio comandavano i sudamericani", le sue parole durante la trasmissione 'Radio Goal'.