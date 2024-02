Sky - Cagliari-Napoli, ultime di formazione: Mazzocchi per Di Lorenzo, Calzona riflette su Traoré

Sky Sport riporta le ultime novità di formazione di Francesco Calzona e di Claudio Ranieri, in vista della sfida di domani

Sky Sport riporta le ultime novità di formazione di Francesco Calzona e di Claudio Ranieri. Cagliari e Napoli si sfideranno domani all'Unipol Domus alle ore 15:00, gara valida per la 26esima giornata di Serie A.

Per l'esordio in campionato sulla panchina azzurra, Francesco Calzona dovrà rinunciare al capitano Di Lorenzo che è squalificato. Out anche Ngonge per un risentimento muscolare, non è neanche nella lista dei convocati. Per il resto tutti a disposizione: pronto allora Meret tra i pali. Conferme anche per Rramhani e Juan Jesus come coppia di centrali e Olivera sulla sinistra, mentre sull'altra corsia ci sarà Mazzocchi a sostituire il capitano. A centrocampo, accanto a Lobotka e Anguissa potrebbe strappare una maglia dal 1' Traoré, ma è serrato il ballotaggio con Zielinski. Il tridente offensivo sarà quello visto contro il Barcellona: Politano e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen, che ha smaltito l'attacco febbrile.

In casa Cagliari, Ranieri potrebbe per larghi tratti confermare la formazione della scorsa settimana. Dunque 4-3-1-2 con Scuffet in porta, davanti a lui non si toccano Mina e Dossen con Augello sulla sinistra e Di Pardo (in pole su Zappa) a completare il pacchetto arretrato. In mediana è pronto Nandez insieme a Prati e Makoumbou. Confermato dal 1' Gianluca Gaetano, grande ex di turno reduce anche da due gol nelle ultime due presenze, che agirà alle spalle della coppia Luvumbo-Lapadula.