Sky - Conte ripartirà subito per Torino: c'è una novità per la presentazione

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Come riferito dalla redazione di Sky Sport, Antonio Conte, dopo la firma e l'annuncio del Napoli, ripartirà per Torino nel pomeriggio. Non andrà a Napoli a visitare Castel Volturno. Il giorno della presentazione del nuovo tecnico azzurro non è ancora ufficiale, verosimilmente la prossima settimana.

Sul dove: Palazzo Reale, il teatro San Carlo. Sarà uno spettacolo. Quel che più conta è la sigla sul contratto triennale.