Finalmente è ufficiale, Conte è il nuovo tecnico del Napoli: "Benvenuto Antonio!"

Dopo una lunga fase di definizione del contratto, è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo una lunga fase di definizione del contratto, è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis con il classico tweet: "Benvenuto Antonio". Con il tecnico di Lecce, che ha firmato un accordo triennale col club partenopeo, parte dunque il nuovo corso del Napoli, in cerca di rilancio dopo l'ultima stagione disastrosa che è costata anche l'esclusione dalle coppe.

A caccia del 5° Scudetto da allenatore?

Antonio Conte dunque riparte da Napoli dopo aver chiuso a marzo dell'anno scorso l'esperienza al Tottenham con una risoluzione consensuale al secondo anno (dopo il 4° posto al primo anno, subentrando). Il tecnico di Lecce si farà capo della rifondazione del Napoli sperando di poter ripetere i successi già ottenuti in Serie A con l'Inter al secondo anno ed alla Juventus con tre Scudetti in tre anni. L'ufficialità che tutti attendevano per poter sognare è arrivata: Antonio Conte da oggi è l'allenatore del Napoli.