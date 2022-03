Sky - Italia, Mancini ha parlato alla squadra: nessun segno di resa del ct

Secondo quanto riportato da Sky Sport nel pomeriggio di oggi, a Coverciano, c'è stato il tanto atteso discorso di Roberto Mancini alla squadra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport nel pomeriggio di oggi, a Coverciano, c'è stato il tanto atteso discorso di Roberto Mancini alla squadra dopo il disastro di ieri sera a Palermo contro la Macedonia. Da quello che emerge non c'è stato alcun segno di resa e ha fatto intendere di voler restare. Nessun processo, il ct ha ribadito la fiducia alla squadra. Non è chiaro ancora se sia una sorta di bluff per prendere tempo prima della sfida contro la Turchia, ma da quello che emerge Mancini è apparso sereno, in attesa della prossima gara di martedì.