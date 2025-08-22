Il Napoli all'esordio per scacciare Verona: aveva vinto la prima per 7 anni di fila

Il Napoli è pronto all'esordio stagionale sul campo del Sassuolo, aprendo il campionato italiano, e con addosso gli occhi di tutta Italia. In questo senso è interessante lo score dei partenopei nella prima gara del campionato e che - al di là della scorsa stagione a Verona - ha recentemente sempre sorrido agli azzurri.

Il Napoli ha perso l’ultimo match d’esordio stagionale in Serie A (0-3 contro l’Hellas Verona), dopo che aveva vinto la prima gara in tutti i precedenti sette campionati; i partenopei non perdono la partita inaugurale nel massimo torneo per due stagioni di fila dal periodo tra il 1996 e il 2007 (quattro in quel caso), riferisce Opta.