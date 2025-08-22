Il fenomeno De Bruyne pronto all'esordio in Italia: dal 2012 è il miglior assist-man d'Europa

Il Napoli è pronto a fare il suo esordio da detentrice del titolo aprendo il campionato, sotto gli occhi di tutta Italia. Non mancano le insidie per i partenopei, attesi dalla sfida al Sassuolo neo-promosso di Grosso, che ha dominato il campionato di B e mantenuto l'ossatura, trascinato dal capitano e bandiera Mimmo Berardi.

La squadra di Antonio Conte potrà presentare Kevin De Bruyne, il colpo dell'intero mercato estivo (e forse pure dei precedenti, tornando fino al colpo CR7 per questa caratura) e una delle statistiche incredibile del fuoriclasse belga può proseguire: dalla sua prima stagione nei maggiori cinque campionati europei (dal 2012/13), Kevin De Bruyne è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist: ben 154 in 13 stagioni (11.8 di media a stagione).