Berardi si scatena contro il Napoli: negli ultimi 6 incroci è entrato in 4 gol

vedi letture

Il Napoli è pronto a fare il suo esordio da detentrice del titolo aprendo il campionato, sotto gli occhi di tutta Italia. Non mancano le insidie per i partenopei, attesi dalla sfida al Sassuolo neo-promosso di Grosso, che ha dominato il campionato di B e mantenuto l'ossatura, trascinato dal capitano e bandiera Mimmo Berardi.

Domenico Berardi, che ha esordito in Serie A contro il Napoli il 25 settembre 2013, è stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime cinque partite contro i partenopei nel torneo (due gol e due assist). In generale, dalla sua prima stagione nel massimo campionato (2013/14), il classe ’94 è uno degli unici due calciatori ad aver preso parte ad almeno 200 gol in Serie A (200 per lui con 122G+78A), insieme a Ciro Immobile (242).