Sky - Italia, Spalletti rivoluziona tutto contro l’Ecuador: Raspadori titolare, out Di Lorenzo

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sky Sport ha riferito le ultime sulla probabile formazione dell’Italia contro l’Ecuador: “Spalletti prepara tante rotazioni in vista del match. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1. In porta favorito Vicario, davanti a lui la linea a tre composta da Darmian, Mancini e Bastoni.

Sulle fasce Bellanova (favorito su Cambiaso) a destra e Dimarco a sinistra, in mediana ci saranno Jorginho e Barella. Sulla trequarti favoriti Zaniolo e Pellegrini, con Raspadori unica punta: in questo ruolo Spalletti avrebbe voluto testare anche Lucca ma l'attaccante è out per un risentimento muscolare”.

ITALIA (3-4-2-1, probabile formazione): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. CT. Spalletti.