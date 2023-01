Sky - Juve, Chiesa verso la panchina: scelto l'esterno destro

L'allenatore della Juve Massimiliano Allegri pare aver risolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del match scudetto di stasera

L'allenatore della Juve Massimiliano Allegri pare aver risolto gli ultimi dubbi di formazione in vista del match scudetto di stasera contro il Napoli: come riportato da "Sky Sport", Federico Chiesa dovrebbe cominciare dalla panchina il match contro i partenopei. Al posto dell'azzurro, a destra nel 3-5-2, dovrebbe giocare McKennie. In difesa, da registrare il rientro di Bremer, che andrà a comporre un reparto tutto brasiliano con Danilo ed Alex Sandro, mentre, in avanti, Milik verrà affiancato da Di Maria.