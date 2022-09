Sky - La probabile formazione per i Rangers: Olivera dal 1’, dubbio in attacco

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Spalletti dovrebbe riconfermare, al netto dell’infortunio di Osimhen, la formazione vista contro i Reds.



© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo lo strepitoso esordio in Champions League con il 4-1 rifilato ai vice campioni d’Europa del Liverpool, domani il Napoli tornerà in campo e lo farà a Glasgow contro i Rangers. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Spalletti dovrebbe riconfermare, al netto dell’infortunio di Osimhen, la formazione vista contro i Reds.

In porta Meret, in difesa i centrali saranno Kim e Rrahmani, mentre i terzini saranno Di Lorenzo e Olivera. Centrocampo a tre formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco il dubbio riguarda Simeone o Raspadori con il Cholito al momento favorito. Sulle fasce agiranno Kvaratskhelia e Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Kvaratskhelia, Simeone (Raspadori). All: Luciano Spalletti