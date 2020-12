Sky - Problemino al flessore per Fabian: possibile turno di riposo col Crotone

Stando a quanto riferito da Sky Sport, in casa Napoli non c'è particolare ansia per questo problema, ma per lo spagnolo potrebbe starci un turno di riposo

© foto di www.imagephotoagency.it Nella serata di ieri Fabian Ruiz ha lasciato anzitempo il terreno di gioco nel corso di AZ-Napoli toccandosi un flessore, a cui probabilmente aveva un fastidio. Stando a quanto riferito da Sky Sport, in casa Napoli non c'è particolare ansia per questo problema, ma per il centrocampista spagnolo potrebbe starci un turno di riposo contro il Crotone al fine di gestirlo al meglio dal punto di vista fisico, visti i tanti impegni ravvicinati.