Sky - Zielinski in isolamento dopo primo tampone: ora attende esito del molecolare

C'è apprensione in casa Napoli per le condizioni di Piotr Zielinski. Il calciatore polacco, rientrato a Napoli dall'impegno con la Nazionale, nel pomeriggio è stato sottoposto al test rapido all'aeroporto di Capodichino. L’esame aveva dato esito positivo. Il centrocampista del Napoli, a quel punto, come si apprende dalla redazione di Sky Sport, si è recato nella propria abitazione per isolarsi e si è sottoposto ad un ulteriore test che invece ha dato esito negativo. Il Napoli, ha dunque disposto ulteriori esami per accertare la situazione del polacco e i risultati sono attesi per domani pomeriggio. Zielinski ha già contratto il Covid 19 lo scorso 2 di ottobre.