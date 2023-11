Sky - Zielinski, nulla di grave: sarà a disposizione per l'Atalanta

Il termine 'angina' ha messo un po' di appremsione, ma alla fine per Piotr Zielinski non si tratta di un problema grave.

Il termine 'angina' ha messo un po' di appremsione, ma alla fine per Piotr Zielinski non si tratta di un problema grave. Secondo Sky Sport, il centrocampista polacco ha mal di gola e mal d'orecchio, ma non dovrebbe trattarsi di nient'altro che di un malanno di stagione, una brutta tonsillite che sarà trattata in questi giorni. L'ex Udinese ed Empoli dovrebbe essere a disposizione per Atalanta-Napoli.