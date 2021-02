TMW - Classifiche a confronto: Napoli a +10 con una gara da recuperare

Classifiche a confronto dopo 21 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione il Milan capolista, che ieri ha battuto 4-0 il fanalino di coda Crotone, ha 18 punti in più. Il Napoli ha 10 punti in più, con una gara da recuperare. Opposto il quadro del Parma, penultimo in classifica: la squadra ducale che ieri ha perso contro il Bologna ha ben 18 punti in meno.

Di seguito il dato.

Milan 49 (+18 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 21 giornate)

Inter 47 (-1)

*Juventus 42 (-9)

Roma 40 (+1)

Lazio 40 (-7)

*Napoli 37 (+10)

Atalanta 37 (-1)

Sassuolo 31 (+8)

Hellas Verona 30 (=)

Sampdoria 27 (+7)

Udinese 24 (=)

Genoa 24 (+9)

Bologna 23 (-4)

Benevento 23 (in Serie B)

Fiorentina 22 (-3)

Spezia 21 (in Serie B)

Torino 16 (-11)

Cagliari 15 (-16)

Parma 13 (-18)

Crotone 12 (in Serie B)

*=Una gara in meno