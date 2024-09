Tmw - Classifiche a confronto: sorride il Napoli, Inter a -7!

Classifiche a confronto dopo cinque giornate di Serie A. Il Torino capolista che guida il turno con undici punti ha conquistato una vittoria in più rispetto allo scorso campionato dopo questo primo scorcio di stagione. Saldo positivo anche per le due inseguitrici: il Napoli di Antonio Conte viaggia con un +2 rispetto alle prime cinque giornate della Serie A 2023/24, l'Udinese addirittura con un +7. Meglio ancora l'Empoli, squadra che lo scorso anno di questi tempi era ancora a secco di punti: +9.

Leggermente negativo il confronto della Juventus: -1. Mentre l'Inter che un anno fa di questi tempi era a punteggio pieno viaggia con un -7. Confronto col segno meno anche per il Milan, nonostante la vittoria nel derby: -4. La Roma reduce dal primo successo in campionato ha esattamente gli stessi punti di un anno fa. Ecco il dato delle 20 squadre.

Torino 11 punti (+3 punti rispetto alla Serie A 2023/24 dopo cinque giornate)

Napoli 10 (+2)

Udinese 10 (+7)

Juventus 9 (-1)

Empoli 9 (+9)

Inter 8 (-7)

Milan 8 (-4)

Lazio 7 (+3)

*Atalanta 6 (=)

Roma 6 (+1)

Hellas Verona 6 (-1)

Fiorentina 6 (-4)

Bologna 6 (=)

Parma 5 (In Serie B)

Genoa 5 (+1)

Lecce 5 (-6)

Venezia 4 (In Serie B)

Monza 3 (-2)

*Como 2 (In Serie B)

Cagliari 2 (=)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 4 giornate della Serie A 2023/24