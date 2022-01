Tmw conferma: Napoli intenzionato a schierare Zielinski, Rrahmani e Lobotka

Juventus-Napoli col fiato sospeso. In attesa degli ultimi esiti dei tamponi svolti dai calciatori azzurri, la gara è programmata per le 20,45 di questa sera. Con tre casi in seno alla formazione ospite, quelli legati a Zielinski, Rrahmani e Lobotka. Secondo l’Asl Napoli 2 i tre calciatori, non avendo ancora ricevuto la terza dose, dovrebbero rimanere in quarantena e quindi non potrebbero giocare. Secondo quanto raccolto da TMW, il Napoli è invece intenzionato a schierarli contro i bianconeri: il club ritiene infatti che, norme alla mano, possano giocare.