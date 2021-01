Tmw - Incertezza sui tempi di recupero di Osimhen: bisogna attendere la negatività al Covid

È delicata la situazione legata alle condizioni di Victor Osimhen. Fermo dal 13 novembre scorso a causa di un infortunio alla spalla - che ha avuto conseguenze poi anche sul braccio - per l'attaccante nigeriano ancora risulta difficile capire quando potrà tornare a disposizione del Napoli. Insomma, considerando la comprensibile riservatezza sulle sue condizioni, tra infortunio e positività al Covid (oggi sarà sottoposto al nuovo tampone) ad oggi è quantomai prematuro provare a quantificare le tempistica. La spalla, del resto, va testata in allenamenti più intensi. Motivo ulteriore per ritenere comunque molto improbabile un eventuale recupero per la Supercoppa in programma il 20 gennaio contro la Juventus.