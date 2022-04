Tmw - Mourinho arbitro dello scudetto: ora Josè vuole fare la differenza

Il mezzo passo falso della Juventus in casa contro il Bologna apre alla Roma di Mourinho possibilità che credeva inesplorate

Una grande opportunità per accorciare. Il mezzo passo falso della Juventus in casa contro il Bologna apre alla Roma di Mourinho possibilità che credeva inesplorate, da vero e proprio arbitro della lotta scudetto. Dopo la sfida contro il Napoli i giallorossi avranno in programma la sfida contro l’Inter a San Siro nella giornata di sabato, ma intanto le attenzioni sono totalmente rivolte allo stadio Diego Armando Maradona.

Il tecnico portoghese cerca continuità dopo la vittoria ottenuta in Conference contro il Bodo Glimt ed è pronto a confermare la coppia Zaniolo Abraham supportata da Pellegrini. Per il resto spicca la probabile conferma di Zalewski sulla sinistra con una linea mediana qualitativa che prevederà il solo Cristante con un ruolo di contenimento. La fase decisiva della stagione sta per prendere il via, e dopo mesi di alti e bassi Jose Mourinho è pronto per cercare di fare la differenza.