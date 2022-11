Tmw - Napoli da record: nel 2022 ha conquistato più punti di tutti

Al secondo posto in questa speciale graduatoria c'è il Milan, con 74 punti.

Il Napoli è la squadra che ha conquistato più punti nel 2022. A prescindere da come si concluderà l'ultimo turno prima della pausa, quella di Spalletti è la squadra che in questo anno solare - tra la seconda parte della scorsa stagione e l'inizio di quella in corso - ha messo in cascina più punti: 78 in 33 partite di campionato. Al secondo posto in questa speciale graduatoria c'è il Milan, con 74 punti. Poi distanziate tutte le altre: l'Inter ha conquistato 62 punti in 32 partite, la Juventus quarta uno in meno rispetto ai nerazzurri.

Ecco la graduatoria completa

Napoli 78 punti nel 2022 in 33 partite di Serie A

Milan 74 (33 partite)

Inter 62 (32)

Juventus 61 (32)

Lazio 60 (32)

Roma 56 (32)

Udinese 51 (34)

Atalanta 48 (32)

Fiorentina 46 (32)

Torino 42 (32)

Sassuolo 41 (32)

Salernitana 40 (33)

Bologna 35 (32)

Hellas Verona 34 (32)

Spezia 30 (33)

Empoli 28 (33)

Sampdoria 22 (32)

Cagliari 20 (19)

Genoa 17 (19)

Monza 13 (13)

Venezia 10 (19)

Lecce 9 (13)

Cremonese 7 (14)