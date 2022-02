Tmw - Ultime di formazione: Osimhen avanti su Mertens, in porta c'è Meret

In attesa di Koulibaly e Anguissa, che torneranno a disposizione con la sfida all’Inter, Luciano Spalletti deve incassare un altro brutto colpo: l’infortunio alla spalla di Lozano, che rischia un lungo stop. Per la sfida al Venezia il tecnico del Napoli dovrà valutare le condizioni di Ospina (di rientro dal Sudamerica) e la voglia matta di Osimhen di riprendersi una maglia da titolare. Nel primo caso dovrebbe prevalere la prudenza, con Meret tra i pali nel 4-2-3-1 che in difesa vedrà Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana conferma per la coppia Fabiàn-Lobotka, mentre ad agire sulla trequarti dovrebbero esserci Politano, Zielinski e Insigne. Nel ballottaggio in attacco è Osimhen il favorito su Mertens.