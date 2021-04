TMW - Zielinski c'è, resta un solo dubbio di formazione a Gattuso

Per la sfida contro l'Inter, Rino Gattuso potrà contare su uno degli azzurri che si sta esprimendo meglio in questa stagione. Uscito a Genova ad un quarto d'ora dalla fine per un problema muscolare, infatti, Piotr Zielinski ha smaltito i fastidi e ieri ha anche aumentato i ritmi in allenamento senza avvertire problemi. Il polacco dunque sarà regolarmente in campo, da rifinitore probabilmente dietro Osimhen, con l'obiettivo di aumentare il proprio score che finora è a quota 8 gol e 9 assist, l'ultimo per Fabian proprio contro i blucerchiati.

Per il resto, considerando l'infortunio di Ospina ed il ritorno obbligato di Meret tra i pali, Gattuso ha un solo vero dubbio di formazione per la sfida all'Inter di Conte. Nella linea con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly, resta un posto col solito ballottaggio Hysaj-Mario Rui. L'albanese, schierato nella gara di Torino, risultò tra i peggiori in campo, ma Gattuso lo predilige nei big-match per avere maggiore copertura rispetto al portoghese, ma molto dipenderà dal tipo di gara che vorrà impostare contro i nerazzurri. Nessun dubbio invece sulla presenza dal primo minuto di Osimhen, in condizioni psico-fisiche nettamente migliori rispetto a Mertens.