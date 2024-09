Tuttojuve si lamenta: "Var a sfavore e arbitraggio di parte! Mancano rigori ed espulsioni"

vedi letture

"Possiamo negarlo, dire che va tutto bene e che la Juventus deve essere più forte degli episodi che la capitano, ma spesso e volentieri, qualcuno se ne approfitta. Nelle gare con Empoli e Napoli, infatti, sono succsssj episodi che non ci convincono e che, alla fine, penalizzo o bianconeri". A scriverlo è Massimo Pavan, vicedirettore di Tuttojuve.com, nel suo editoriale per il portale bianconero: "Mancata espulsione di Pellegri in Toscana, arbitraggio molto partigiano e non per la Juventus in Juventus-Napoli, oltre alla sensazione di una presenza costante ed insidiosa del Var in ogni azione dei bianconeri, pronti ad analizzare anche il capello, cosa che non avviene in altri campi, dove quanto successo in Monza-Inter con un gol dubbio annullato ed un giocatore lanciato a rete fermato e' un insieme di situazioni difficile da lasciar passare in cavalleria.

La sensazione di sfortuna, definiamola così, resta, così come i numeri delle chiamate al Var poco favorevoli che vedono la Juventus primeggiare da anni, mentre altre squadre si trovano in una situazione privilegiata. Il fatto che ci siano arbitri con zainetti di squadre o altri con braccialetti di aree hospitality di altre non ci interessa e sono fattori che non giudichiamo, a noi interessa che venga dato quello che uno si merita sul campo, che sia una punizione, un rigore o un'espulsione e questo, purtroppo non avviene con situazioni chiare valutate in maniera sbagliata, è successo a Empoli dove si poteva creare una situazione favorevole alla Juventus ed e' successo con il Napoli, con una valutazione totalmente errata del direttore di gara. Sabato si va a Genova ed i ricordi recenti non sono dei migliori, vedremo".