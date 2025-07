Prima pagina Tuttosport: "David e Kolo più Osimhen, cento gol per la Juve"

vedi letture

"Cento gol per la Juve". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è al mercato bianconero, in particolare modo al reparto offensivo che ha visto l'arrivo di Jonathan David. La possibilità ora è il ritorno di Kolo Muani e la possibilità di ingaggio di Sancho e Osimhen per fare costruire un attacco da tre cifre.