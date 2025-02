Prima pagina Tuttosport: "Inter -1 ma + polemiche"

vedi letture

Spazio dedicato anche all'Inter, che si è riportata a -1 dal Napoli dopo il successo ottenuto ieri sera contro la Fiorentina.

"Provaci ancora Douglas". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sulla Juventus e sulle scelte di Thiago Motta in vista della gara di Champions League contro il PSV Eindhoven. Il tecnico bianconero cambierà soprattutto a centrocampo, dove Douglas Luiz è pronto a prendere il posto di Koopmeiners. Una scelta delicata quella di Motta, che vorrà affidare le manovre della Juventus proprio al brasiliano. Nessun cambio invece in attacco, dove Kolo Muani è sempre avanti rispetto a Vlahovic.

INTER - Spazio dedicato anche all'Inter, che si è riportata a -1 dal Napoli dopo il successo ottenuto ieri sera contro la Fiorentina. I nerazzurri sono passati per 2-1 a San Siro, dove però non sono mancate le polemiche. La rabbia viola riguarda soprattutto una svista arbitrale, che ha viziato la rete del vantaggio interista.