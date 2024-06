Tuttosport: "Koop pressing Juve"

"Koop pressing Juve", titola così nell'edizione odierna il quotidiano torinese Tuttosport, parlando del mercato in entrata dei bianconeri

"Koop pressing Juve", titola così nell'edizione odierna il quotidiano torinese Tuttosport, parlando del mercato dei bianconeri. Il commento: "Non solo Huijsen e Iling: anche Kean. L'attaccante vuole lasciare Torino e gode della stima di Gasperini. Per Motta c'è il jolly Saelemaekers. Caso portieri: saluta il preparatore Filippi e Szczesny si arrabbia. Proposto il rinnovo a Perin". In taglio basso, un box è riservato ai movimenti in casa granata: "Toro, Vanoli, cinque colpi e un sogno: freccia Gosens!". Di seguito la prima pagina integrale