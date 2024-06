Prima pagina Tuttosport: "Qui comando io: Napoli in delirio!"

"Qui comando io", è il virgolettato di Antonio Conte evidenziato quest'oggi in prima pagina dal quotidiano torinese Tuttosport, raccontando di "Napoli in delirio per Conte che mette subito le cose in chiaro". Kvara e Di Lorenzo tolti dal mercato, messaggio a Lukaku e frecciata a Ibra. In taglio basso il Torino che monetizzerà da un solo big: se partirà Buongiorno, resteranno Ricci e Bellanova. Di seguito la prima pagina integrale