Il 2019 di... Fabian: il rimpianto delle big spagnole che deve consacrarsi a Napoli

Il 2019 è stato sicuramente l’anno di Fabian Ruiz. Centrocampista totale, diventato uno dei migliori ’96 in Europa nel suo ruolo. Tecnica, corsa, fisico, intelligenza tattica. Passa, crossa, pressa, segna. Titolare inamovibile nel Napoli e della Nazionale spagnola dopo aver vinto, in estate, un Europeo U-21 da protagonista.

LA DUTTILITA’ DI FABIAN - Nonostante il suo ruolo più congeniale sia quello di mezz’ala pura, lo spagnolo sotto la guida dell’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, ha davvero fatto qualsiasi ruolo a centrocampo. Esterno sinistro e destro, centrale in un centrocampo a due, trequartista e regista.

GRANDE ANNATA CON UN CALO NEL FINALE - L’annata di Fabian è stata sicuramente più che positiva. Oltre ad essere uno dei protagonisti del Napoli, ha portato la nazionale spagnola under 21 alla vittoria dell’Europeo di categoria, realizzando anche un gol in finale che gli è valso il titolo di migliore giocatore della competizione. Complice però la disastrosa prima parte di campionato del Napoli, anche le prestazioni di Fabian si sono eclissate (vedi la reazione di stizza per una brutta prova contro il Sassuolo) ma si sa che ci può stare un momento di appannamento e che il centrocampista, ha un futuro da numero uno del suo ruolo.

URGE RINNOVO - Il giocatore può solo migliorare e il meglio deve ancora venire. Chi, nel corso dell'ultima sessione di mercato, l’ha cercato con maggiore insistenza, è stato Pep Guardiola che ha bussato più volte sbattendo però contro il muro del Napoli. Le altre squadre decisamente attente alle prestazioni di Fabian sono sicuramente il Barcellona e il Real Madrid scottate dall’aversi fatto rubare un talento così puro dal campionato spagnolo. Date le prospettive di crescita che sono ancora tante, urge un rinnovo di contratto con adeguamento. Le parti ne stanno parlando, l’agenzia che cura gli interessi del giocatore, è al dialogo con la speranza di tutto l’ambiente napoletano che Fabian possa diventare il miglior centrocampista europeo con la maglia azzurra.