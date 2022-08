Il Chelsea crolla, disastro Koulibaly: prende 4,5 nelle pagelle di Tmw

Tra i protagonisti in negativo, oltre al portiere Mendy anche l'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Pessima prestazione del Chelsea di Tuchel, che perde 3-0 ad Elland Road contro il Leeds. Tra i protagonisti in negativo, oltre al portiere Mendy anche l'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Questa la pagella del centrale secondo Tuttomercatoweb.

Koulibaly 4,5 – Gara da dimenticare per l'ex Napoli: si fa ammonire subito e nel finale viene espulso. Sbaglia tanto in impostazione e non tiene mai Aaronson.