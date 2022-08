Koulibaly horror: svarione e poi rosso, Marianella: “Un disastro!”

Prestazione da dimenticare per Kalidou Koulibaly in Leeds-Chelsea.

Prestazione da dimenticare per Kalidou Koulibaly in Leeds-Chelsea. L'ex difensore del Napoli è stato un protagonista negativo del match perso dai Blues ad Elland Road per 3-0. Chelsea disastroso, con in Leeds che in soli 4' mette il match in ghiaccio. Al 34' follia di Mendy che ritarda il rinvio e si fa soffiare il pallone da Aaronson che entra in porta col pallone. Al 37' punizione al bacio di Harrison, stacco e torsione perfetta di Rodrigo che pietrifica Mendy. Al 69' svarione di Koulibaly sul cross di James che porta alla rete del 3-0 del Leeds di Harrison, con il senegalese che manca un colpo di testa. All'85' Koulibaly si fa espellere, dopo il secondo giallo per per una trattenuta su Greenwood. Massimo Marianellla, telecronista di Sky Sport, ha così commentato la prestazione del centrale del Chelsea: "Un disastro!”.