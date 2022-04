Il clamoroso autogol di De Laurentiis sulla vicenda del ritiro

È successo di tutto in casa Napoli dopo i tremendi minuti, otto per l’esattezza, che hanno visto gli azzurri farsi ribaltare sul campo dell’Empoli.

TuttoNapoli.net

Confusione, mista a improvvisazione che non ti porta mai troppo lontano nel lungo periodo.

Nell’intervista concessa a Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis non fa altro che aumentare le perplessità sulle capacità comunicative del club quando riconosce di aver preso lui la decisione del ritiro: “Mi è venuto un moto di stizza a vedere quei 10' di follia finale. Il ritiro appartiene a un calcio vecchio, arcaico, ma è una cosa che nasce di getto, dettata dalla rabbia”.

Peccato che, la vicenda era stata annunciata dalla società sui social in questo modo. Alle 17.44 di domenica si scrive su Twitter che ‘La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente”.

Alle 19.01 sotto lo stesso messaggio si precisa che “La SSC Napoli precisa che la decisione del ritiro è stata presa dall’allenatore Spalletti e condivisa dalla Società”. È tutto davvero molto bello. Ma pure molto triste per un club che dovrebbe contendere lo scudetto a club organizzati come multinazionali di primo livello.