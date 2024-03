Il Kosovo vince in amichevole con l'Armenia: solo un piccolissimo spezzone per Rrahmani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è appena conclusa l'amichevole tra Armenia e Kosovo. La nazionale capitanata da Amir Rrahmani è riuscita ad avere la meglio, di misura, grazie a una rete di Rashica dopo 25 minuti di gioco. Il difensore del Napoli è stato risparmiato quasi per tutta la gara: partito dalla panchina, ha disputato solo uno spezzone finale, entrando proprio al posto di Rashica. Per l'ex Hellas Verona appena sei minuti più recupero in campo.