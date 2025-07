Prima pagina Il Mattino: "Attesa per Juanlu e Ndoye: Conte li vuole a Dimaro"

vedi letture

"Attesa per Juanlu e Ndoye, la settimana della verità. Conte li vuole a Dimaro”, scrive in taglio alto in prima pagina il quotidiano partenopeo Il Mattino per aggiornare sulle prossime mosse del Napoli dopo aver definito anche Lang e Beukema. Di seguito la prima pagina integrale