Tuttonapoli Come cambia il Napoli dopo il mercato? Le 2 possibili novità tattiche

Giovane e Alisson, con Lukaku ormai rientrato. Ecco le novità del Napoli dell'ultimo periodo. L'attacco è ora completo, o quasi, con Lang e Lucca via e con diverse soluzioni da poter adottare sia dall'inizio che a gara in corso. La domanda ricorrente per i tifosi del Napoli adesso è la seguente? Ci saranno novità nelle prossime partite? Come il mercato può cambiare la squadra azzurra? Difficile rispondere, bisognerà aspettare le prossime mosse di Conte.

Di sicuro, leggendo i nomi, dovrebbe essere confermato il modulo attuale, quello con i due esterni e la punta, perché sia Giovane che Alisson, seppur con caratteristiche differenti, possono agire uno a destra e l'altro a sinistra. Piuttosto, la curiosità è ora capire se, quando sarà al top, Lukaku potrà anche unirsi ad Hojlund per un attacco a due. Soluzione, questa già utilizzata a gara in corso. Probabilmente la risposta è sì, soprattutto in determinate partite. Ma per ora si va avanti col 3-4-2-1. E già a partire da Genova, magari, più che sul modulo, potrebbero esserci novità sui singoli, sugli uomini. Soprattutto sull'esterno.