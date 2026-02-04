Emissari di Gattuso al Maradona per Vergara: può essere convocato in Nazionale

"Sabato scorso uno scout della Nazionale italiana era allo stadio Maradona per assistere alla partita tra Napoli e Fiorentina e monitorare Antonio Vergara, che potrebbe essere convocato dal ct Gattuso". Lo scrive su X il giornalista Nicolò Schira, che ricorda: "Nel frattempo il Napoli ha respinto un’offerta da 20 milioni di euro del Tottenham per lui".