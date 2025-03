Prima pagina Il Mattino: "Napoli credici"

"Azzurri cuore e batticuore: dopo il pari con l'Inter la strada per lo scudetto è ancora aperta".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica l'apertura in prima pagina al Napoli che dopo il pari con l'Inter resta in piena corsa per lo scudetto: "Napoli credici. Azzurri cuore e batticuore: dopo il pari con l'Inter la strada per lo scudetto è ancora aperta". Di spalla l'intervista ad Arrigo Sacchi: "Con Conte è tornata la fame". Di seguito la prima pagina integrale.