Prima pagina Il Mattino: "Napoli non sbagliare"

"Napoli non sbagliare. C'è il Parma al Maradona, Lukaku in panchina. E arriva Gilmour", scrive così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano campano parla della sfida che attende oggi gli azzurri in campionato, con uno spazio per i nuovi acquisti del mercato super condotto dagli uomini di De Laurentiis. Di seguito la prima pagina integrale.