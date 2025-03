Il Napoli raddoppia: Lukaku fa un gol pesante e storico, è il 400° in carriera

vedi letture

Quella del 30 marzo 2025 diventa una notte storica per Romelu Lukaku. Al 20' il Napoli trova il raddoppio contro il Milan grazie alla rete di Big Rom, che così taglia un traguardo importante: ora sono 400 i gol in carriera per il centravanti belga, nell'occasione bravo a sfruttare un'imbucata di Gilmour dopo una palla persa in maniera sanguinosa dai rossoneri in uscita.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).