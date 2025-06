Prima pagina Corriere dello Sport sul duello di mercato per Nuñez: "Conte-Max, la partita"

vedi letture

"Conte-Max, la partita". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sull'interesse di Milan e Napoli per Darwin Nunez. Il centravanti uruguaiano potrebbe lasciare presto il Liverpool, con gli azzurri pronti ad accoglierlo e soprattutto ad offrirgli la possibilità di giocare la Champions League.

Un affare da 60 milioni, da cui il Milan non è affatto escluso: azzurri e rossoneri quindi si daranno battaglia fino all'ultimo per il centravanti sudamericano ormai in uscita dal Liverpool.