Prima pagina Cambiaso a Tuttosport spegne le voci di addio alla Juve: "Voglio restare qui"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola in prima pagina propone una lunga intervista ad Andrea Cambiaso, difensore di proprietà della Juventus pronto a giocarsi le proprie carte anche al Mondiale per Club 2025.

Il terzino si è raccontato al quotidiano, spiegando come la fame di vittorie sia naturale in casa bianconera. Il sogno di Cambiaso è quello di vincere la competizione già scattata negli Stati Uniti, che arricchirebbe il palmarès della Juventus. E sul futuro il classe 2000 non ha dubbi, visto che vuole rimanere in bianconero.