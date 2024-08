Video Il Napoli sbarca a Pozzuoli: l'arrivo del bus azzurro partito da Castel di Sangro

Oggi alle 19:58 Notizie di di @antonio_noto

Gli azzurri hanno da qualche minuto raggiunto Pozzuoli in pullman, dove saranno in ritiro in vista dell'esordio ufficiale di domani contro il Modena.