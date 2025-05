Il ritorno di Allegri al Milan manda un segnale forte al Napoli di Conte

Sono ore caldissime per le panchine della Serie A, tra chi cerca l'uomo giusto e chi invece vorrebbe riconfermare le proprie certezze proprio come il Napoli con Antonio Conte. In quest'ottica già sappiamo delle necessità di un nuovo incontro tra le parti per decidere in maniera definitiva il prossimo futuro, ma c'è chi intanto da Milano sponda rossonera manda segnali di fumo per la prossima stagione. In queste ore l'arrivo di Igli Tare, come nuovo direttore Sportivo del Milan pare già abbia portato i suoi frutti portando riportando Massimilano Allegri in rossonero.

Un colpo importante, ma che soprattutto mischia per l'ennesima volta le carte sul valzer degli allenatori. Il Napoli nelle scorse settimane aveva già avviato i contatti proprio con il mister toscano volendo però prima capire quanto fosse possibile far rimanere a Napoli Conte visto il progetto di grande livello che sta mettendo in piedi lo stesso Aurelio De Laurentiis. La fiammata del Milan per Allegri è un messaggio di forza della società che cerca disperatamente un cambio di passo dopo la pessima stagione appena conclusa. Mentre dalla parte del club azzurro questa frenata nei confronti di Max non fa altro che alimentare la positività sulla permanenza di Antonio Conte a Napoli anche per la prossima stagione.