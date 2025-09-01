Prima pagina

Il Roma: "All'attacco"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina al Napoli che comanda la classifica insieme ad altre tre squadre in attesa dell'annuncio del nuovo centravanti: "All'attacco. Il Napoli èa partito subito forte ma servono i gol delle punte: ecco Hojlund. L'Inter perde in casa". Di seguito la prima pagina integrale.