Torino-Napoli, bilancio a favore dei granata: 7 vittorie in più nella storia

Grande attesa per la ripresa del campionato. Sono 81 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Torino: bilancio di 31 successi granata, 26 pareggi e 24 vittorie azzurre. Il pareggio manca dal 8 ottobre 2019, 0-0 in Serie A. Nelle 5 sfide successive si contano 4 vittorie del Napoli e una del Torino. Il Toro ha subito 13 reti in queste prime 6 giornate: 5 di queste sono arrivate nei 15 minuti finali del primo tempo; nessuna squadra ne subisce di più nel periodo. Prima del 3-3 a Roma contro la Lazio, il Torino non segnava 3 reti in una partita di Serie A dal 20 settembre 2024 in Verona-Torino 2-3 (Kastanos e Mosquera in rete per i veneti, Sanabria, Zapata e Adams per i granata).