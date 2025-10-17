Non solo McTominay: domani in campo 2 tra i migliori marcatori scozzesi

Sul proprio sito ufficiale il Napoli propone alcune curiosità statistiche in vista della partita di domani contro il Torino. "Giovanni Simeone è uno dei due calciatori più sostituiti in questa fase iniziale della Serie A 2025/26: 6 volte su 6, come Armand Laurientè (Sassuolo). Il Cholito ex di giornata: con il Napoli ha collezionato 103 presenze e 14 gol in partite ufficiali tra il 2022/23 e il 2024/25.

Sfida tra due dei migliori 3 marcatori scozzesi della storia della Serie A: Ché Adams è terzo in graduatoria e ha segnato prima della sosta la sua rete numero 10, Scott McTominay è secondo a quota 13. Primo Lewis Ferguson con 14".