Napoli in crescita nel secondo tempo: ha conquistato più punti di tutti nella ripresa
Oggi alle 21:00
di Fabio Tarantino

Il Napoli è una delle migliori tre squadre del campionato per punti guadagnati nel secondo tempo rispetto al risultato di fine primo tempo: +5, insieme a Juventus e Roma. Un terzo delle reti del Napoli, 4 su 12 totali, sono state siglate nei primi 15 minuti del secondo tempo. Nessuna squadra ha segnato di più nel periodo.