Anguissa dietro due azzurri: è terzo per più gol nell'anno solare

vedi letture

Ché Adams è uno dei due calciatori sempre subentrati a gara in corso: 6 volte su 6,come Alieu Fadera (Sassuolo). Alessandro Buongiorno ex di giornata: con la maglia del Torino ha collezionato 109 presenze e 4 gol in gare ufficiali. Frank Anguissa ha segnato 5 reti nel'anno solare 2025 ed al terzo posto tra calciatori del Napoli che hanno segnato di più: primo Mc Tominay (10), segue Lukaku (8). Il camerunense ha avuto un impatto super con questa stagione. Già 3 volte è stato Mvp del campionato su 6 partite. L'ultima volta col Genoa prima della sosta.