Video

Nuova maglia Halloween, la clip social del Napoli diventa un film horror: le immagini

Nuova maglia Halloween, la clip social del Napoli diventa un film horror: le immagini
Oggi alle 17:40Notizie
di Fabio Tarantino

"Un cellulare è stato ritrovato in un bosco. Questo è ciò che è stato trovato al suo interno". Inizia così il video di presentazione della maglia Halloween del Napoli. Una scritta bianca su sfondo nero. Poi comincia una clip, un video. 

Un uomo nel bosco che sembra scappare da qualcosa, da qualcuno. Corre tra le piante, le foglie, l'erba. E' spaventato. All'orizzonte scruta qualcosa: è la nuova magllia del Napoli incastrata in una ragnatela. Ecco il video: